CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 209,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Pernod Ricard-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,755 Pernod Ricard-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 069,72 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Papiers am 28.04.2026 auf 64,28 EUR belief. Mit einer Performance von -69,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at