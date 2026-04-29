Pernod Ricard Aktie

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WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Langfristige Investition 29.04.2026 10:03:44

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Pernod Ricard-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 209,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Pernod Ricard-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,755 Pernod Ricard-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 069,72 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Papiers am 28.04.2026 auf 64,28 EUR belief. Mit einer Performance von -69,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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