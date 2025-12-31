Pernod Ricard Aktie
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Pernod Ricard-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Pernod Ricard-Aktie an diesem Tag bei 109,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, befänden sich nun 9,174 Pernod Ricard-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 670,28 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Papiers am 30.12.2025 auf 73,06 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 670,28 EUR entspricht einer negativen Performance von 32,97 Prozent.
Der Pernod Ricard-Wert an der Börse wurde auf 18,31 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
