Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Lukrative Publicis-Investition?
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24.06.2026 10:03:49
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Publicis-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,52 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,792 Publicis-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 745,28 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 23.06.2026 auf 88,18 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,53 Prozent zugenommen.
Publicis war somit zuletzt am Markt 22,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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