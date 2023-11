CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Publicis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.11.2020 wurde die Publicis-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Publicis-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,74 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,789 Publicis-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 31.10.2023 2 495,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,72 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 495,06 EUR entspricht einer Performance von +149,51 Prozent.

Publicis war somit zuletzt am Markt 18,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at