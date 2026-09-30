CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Publicis-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Publicis-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Publicis-Anteile bei 71,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Publicis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,394 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 95,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,47 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 133,47 EUR, was einer positiven Performance von 33,47 Prozent entspricht.

Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,01 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at