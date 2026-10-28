CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Publicis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Publicis-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Publicis-Aktie letztlich bei 72,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,816 Publicis-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 376,90 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 27.10.2026 auf 99,66 EUR belief. Mit einer Performance von +37,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Publicis zuletzt 24,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at