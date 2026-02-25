CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Publicis-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Publicis-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47,01 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 212,702 Publicis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 15 467,71 EUR wert. Damit wäre die Investition 54,68 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Publicis bezifferte sich zuletzt auf 18,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at