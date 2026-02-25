Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Lukrativer Publicis-Einstieg?
|
25.02.2026 10:04:07
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Publicis-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47,01 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 212,702 Publicis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 15 467,71 EUR wert. Damit wäre die Investition 54,68 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Publicis bezifferte sich zuletzt auf 18,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!