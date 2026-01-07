CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Publicis von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Publicis-Aktien verdienen können.

Publicis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Publicis-Anteile an diesem Tag bei 44,86 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Publicis-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,293 Publicis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (88,56 EUR), wäre das Investment nun 1 974,31 EUR wert. Damit wäre die Investition um 97,43 Prozent gestiegen.

Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,03 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at