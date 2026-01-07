Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Profitables Publicis-Investment?
|
07.01.2026 10:03:58
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Publicis von vor 10 Jahren abgeworfen
Publicis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Publicis-Anteile an diesem Tag bei 44,86 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Publicis-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,293 Publicis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (88,56 EUR), wäre das Investment nun 1 974,31 EUR wert. Damit wäre die Investition um 97,43 Prozent gestiegen.
Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,03 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Publicis S.A.
Analysen zu Publicis S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Publicis S.A.
|87,08
|-1,67%