Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Publicis-Performance im Blick
|
04.02.2026 10:04:58
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Publicis von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Publicis-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,79 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 228,354 Publicis-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 902,96 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 03.02.2026 auf 78,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 79,03 Prozent.
Publicis wurde am Markt mit 21,67 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!