Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Frühes Investment
|
25.11.2026 10:03:42
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Publicis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Publicis-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Publicis-Aktie letztlich bei 74,76 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Publicis-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,761 Publicis-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 13 556,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 101,35 EUR belief. Damit wäre die Investition um 35,57 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Publicis eine Börsenbewertung in Höhe von 24,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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