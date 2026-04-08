CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Publicis-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Publicis-Papier statt. Diesen Tag beendete das Publicis-Papier bei 78,74 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,000 Publicis-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 73,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 309,12 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,91 Prozent abgenommen.

Publicis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at