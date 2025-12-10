CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Publicis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Publicis-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Publicis-Papier an diesem Tag 47,91 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,872 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Publicis-Aktien wären am 09.12.2025 1 810,84 EUR wert, da der Schlussstand 86,76 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,08 Prozent erhöht.

Insgesamt war Publicis zuletzt 21,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at