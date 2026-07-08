Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Langfristige Investition
|
08.07.2026 10:03:40
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 3 Jahren verdient
Publicis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 70,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Publicis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,428 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,88 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 07.07.2026 auf 88,14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,88 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Publicis bezifferte sich zuletzt auf 21,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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