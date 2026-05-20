Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
|Investmentbeispiel
|
20.05.2026 10:04:25
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Publicis-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Publicis-Aktie bei 52,71 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Publicis-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 189,735 Publicis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 880,80 EUR, da sich der Wert einer Publicis-Aktie am 19.05.2026 auf 83,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,81 Prozent.
Publicis wurde am Markt mit 20,51 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!