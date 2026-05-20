CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Publicis-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Publicis-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Publicis-Aktie bei 52,71 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Publicis-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 189,735 Publicis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 880,80 EUR, da sich der Wert einer Publicis-Aktie am 19.05.2026 auf 83,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,81 Prozent.

Publicis wurde am Markt mit 20,51 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at