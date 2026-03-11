CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Publicis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Publicis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Publicis-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 93,30 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Publicis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,718 Publicis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 74,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 801,50 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,85 Prozent.

Publicis wurde am Markt mit 18,76 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at