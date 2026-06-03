Publicis Aktie

Publicis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577

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Publicis-Investition 03.06.2026 10:03:41

CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Publicis von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Publicis-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Publicis-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Publicis-Anteile bei 93,34 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,714 Publicis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 911,51 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 02.06.2026 auf 85,08 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,85 Prozent abgenommen.

Publicis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,54 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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