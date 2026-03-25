Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Lohnendes Renault-Investment?
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25.03.2026 10:04:44
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde das Renault-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,60 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hat, hat nun 11,820 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 27,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 329,20 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 67,08 Prozent.
Am Markt war Renault jüngst 8,03 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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