CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie Investoren gebracht.

Am 07.10.2016 wurde die Renault-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Renault-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 131,752 Renault-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 399,21 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 06.10.2026 auf 25,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,01 Prozent verringert.

Alle Renault-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at