Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Renault-Einstieg? 14.01.2026 10:03:57

CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Renault-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Renault-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 37,14 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,693 Renault-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 33,43 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,02 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,98 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Renault S.A.

mehr Nachrichten