CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätte eine Investition in Renault von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Renault-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Renault-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 37,14 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,693 Renault-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 33,43 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,02 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,98 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at