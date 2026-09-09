Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Renault-Performance
|
09.09.2026 10:03:55
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Renault-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 73,85 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hat, hat nun 13,541 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 400,54 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 08.09.2026 auf 29,58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 59,95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Renault eine Börsenbewertung in Höhe von 8,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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