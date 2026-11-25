Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Langfristige Investition
|
25.11.2026 10:03:42
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 25.11.2021 wurde die Renault-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,12 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Renault-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,114 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,33 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 24.11.2026 auf 26,76 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,67 Prozent abgenommen.
Der Renault-Wert an der Börse wurde auf 7,87 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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25.11.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
25.11.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
25.11.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
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25.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Renault auf 'Neutral' - Ziel runter auf 35 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|25.11.26
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|25.11.26
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,00
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