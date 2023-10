CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Renault-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,107 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 36,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,82 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 14,82 Prozent.

Am Markt war Renault jüngst 10,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at