CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Renault-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.11.2024 wurden Renault-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Renault-Anteile an diesem Tag bei 40,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Renault-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,450 Renault-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 35,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 874,57 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete Renault eine Marktkapitalisierung von 9,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at