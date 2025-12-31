CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Renault-Aktien gewesen.

Renault-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 92,63 EUR. Bei einem Renault-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 107,956 Renault-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 35,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 829,21 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,71 Prozent verringert.

Insgesamt war Renault zuletzt 10,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at