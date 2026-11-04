CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Renault-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug an diesem Tag 75,01 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,333 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (27,24 EUR), wäre die Investition nun 36,32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 63,68 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Renault belief sich zuletzt auf 8,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at