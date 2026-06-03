Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Rentable Renault-Anlage? 03.06.2026 10:03:41

CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Renault eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Renault-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,10 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Renault-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 302,160 Renault-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 466,54 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 02.06.2026 auf 28,02 EUR belief. Damit wäre die Investition 15,33 Prozent weniger wert.

Renault wurde am Markt mit 8,24 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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