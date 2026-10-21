CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Renault-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 33,24 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, befänden sich nun 30,084 Renault-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 834,54 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 20.10.2026 auf 27,74 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,55 Prozent.

Insgesamt war Renault zuletzt 7,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at