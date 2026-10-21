Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Rentables Renault-Investment?
|
21.10.2026 10:03:28
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Renault-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 33,24 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, befänden sich nun 30,084 Renault-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 834,54 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 20.10.2026 auf 27,74 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,55 Prozent.
Insgesamt war Renault zuletzt 7,89 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renault S.A.
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: CAC 40 im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in Paris: Das macht der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
21.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26,59
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.