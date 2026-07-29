CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie Anlegern gebracht.

Die Renault-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,54 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,670 Renault-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 669,79 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 28.07.2026 auf 27,15 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 33,02 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Renault belief sich zuletzt auf 7,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at