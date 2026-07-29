Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Lukrative Renault-Investition?
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29.07.2026 10:03:44
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren eingebracht
Die Renault-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,54 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,670 Renault-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 669,79 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 28.07.2026 auf 27,15 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 33,02 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Renault belief sich zuletzt auf 7,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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