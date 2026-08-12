CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Renault-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 12.08.2016 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Renault-Papier bei 76,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, befänden sich nun 1,316 Renault-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 28,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37,55 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,45 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at