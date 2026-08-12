Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Lohnende Renault-Anlage?
|
12.08.2026 10:04:01
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.08.2016 wurde die Renault-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Renault-Papier bei 76,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, befänden sich nun 1,316 Renault-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 28,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37,55 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,45 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: CAC 40 mittags schwächer (finanzen.at)
|
12.08.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,35
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.