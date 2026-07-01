Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Frühes Investment
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01.07.2026 10:04:13
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Renault-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,58 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hat, hat nun 2,592 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Renault-Papiere wären am 30.06.2026 65,01 EUR wert, da der Schlussstand 25,08 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 34,99 Prozent vermindert.
Renault war somit zuletzt am Markt 7,33 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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