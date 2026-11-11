Renault Aktie

Renault ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Lohnende Renault-Anlage? 11.11.2026 10:03:54

CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Renault-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,77 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27,956 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (29,44 EUR), wäre das Investment nun 823,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,70 Prozent verringert.

Insgesamt war Renault zuletzt 8,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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