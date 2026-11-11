Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Lohnende Renault-Anlage?
|
11.11.2026 10:03:54
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,77 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27,956 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (29,44 EUR), wäre das Investment nun 823,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,70 Prozent verringert.
Insgesamt war Renault zuletzt 8,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:26
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
11.11.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.26
|Euronext-Handel: CAC 40 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
11.11.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse Paris: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,64
|-2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.