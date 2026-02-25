Renault Aktie

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

Renault-Anlage unter der Lupe 25.02.2026 10:04:07

CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Renault-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Renault-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,71 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Renault-Aktie investierten, hätten nun 1,270 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Renault-Aktien wären am 24.02.2026 41,41 EUR wert, da der Schlussstand 32,59 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 58,59 Prozent.

Renault markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Renault S.A.

Analysen zu Renault S.A.

20.02.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Renault Sell UBS AG
20.02.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Renault Overweight Barclays Capital
20.02.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
