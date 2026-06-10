CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Renault-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34,47 EUR wert. Bei einem Renault-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,901 Renault-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (27,12 EUR), wäre die Investition nun 78,68 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,32 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Renault belief sich zuletzt auf 7,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at