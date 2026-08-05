Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Profitabler Renault-Einstieg?
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05.08.2026 10:03:52
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Renault-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Renault-Aktie bei 34,13 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 293,040 Renault-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 8 322,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,40 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 16,78 Prozent gleich.
Renault erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
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07.08.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
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07.08.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
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07.08.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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06.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 beendet die Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
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06.08.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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06.08.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
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06.08.26
|Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,71
|1,09%
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