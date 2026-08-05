Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Profitabler Renault-Einstieg? 05.08.2026 10:03:52

CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Renault-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Renault-Aktie bei 34,13 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 293,040 Renault-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 8 322,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,40 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 16,78 Prozent gleich.

Renault erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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04.08.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Renault Outperform Bernstein Research
30.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Outperform Bernstein Research
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