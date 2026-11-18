Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Profitabler Renault-Einstieg?
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18.11.2026 10:03:19
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Renault-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 35,56 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Renault-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 281,215 Renault-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 781,21 EUR, da sich der Wert einer Renault-Aktie am 17.11.2026 auf 27,67 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 22,19 Prozent vermindert.
Renault erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
18.11.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
17.11.26
|CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|27,51
|0,18%