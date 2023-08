CAC 40-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Saint-Gobain-Investment abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Saint-Gobain-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,70 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 22,374 Saint-Gobain-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.08.2023 auf 60,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 363,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,39 Prozent vermehrt.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at