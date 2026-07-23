CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Société Générale (Societe Generale)-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,54 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 363,147 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.07.2026 28 347,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 78,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 183,47 Prozent.

Alle Société Générale (Societe Generale)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at