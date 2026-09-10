CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Société Générale (Societe Generale)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Société Générale (Societe Generale)-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,44 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,782 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Société Générale (Societe Generale)-Aktie auf 73,49 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,95 Prozent angezogen.

Société Générale (Societe Generale) war somit zuletzt am Markt 54,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at