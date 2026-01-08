CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Société Générale (Societe Generale)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Société Générale (Societe Generale)-Aktie bei 35,43 EUR. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,222 Société Générale (Societe Generale)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 69,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 950,70 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,07 Prozent angezogen.

Société Générale (Societe Generale) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at