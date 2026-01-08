Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Société Générale (Societe Generale)-Investment
|
08.01.2026 10:03:26
CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Société Générale (Societe Generale)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Société Générale (Societe Generale)-Aktie bei 35,43 EUR. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,222 Société Générale (Societe Generale)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 69,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 950,70 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,07 Prozent angezogen.
Société Générale (Societe Generale) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)
Analysen zu Société Générale (Societe Generale)
Aktien in diesem Artikel
|Société Générale (Societe Generale)
|68,66
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.