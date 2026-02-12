CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Société Générale (Societe Generale)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Société Générale (Societe Generale)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,37 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,676 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Société Générale (Societe Generale)-Aktien wären am 11.02.2026 192,21 EUR wert, da der Schlussstand 71,82 EUR betrug. Damit wäre die Investition 92,21 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 49,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at