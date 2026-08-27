Société Générale Aktie

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WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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Société Générale (Societe Generale)-Anlage unter der Lupe 27.08.2026 10:03:21

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Société Générale (Societe Generale)-Papier bei 52,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 19,231 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 437,69 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 26.08.2026 auf 74,76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,77 Prozent gesteigert.

Société Générale (Societe Generale) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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