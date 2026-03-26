Société Générale Aktie

Société Générale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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Frühes Investment 26.03.2026 10:03:29

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Société Générale (Societe Generale)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,24 EUR. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,496 Société Générale (Societe Generale)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 65,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 293,08 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +193,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 46,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

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