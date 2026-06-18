CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Société Générale (Societe Generale)-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Société Générale (Societe Generale)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25,01 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,998 Société Générale (Societe Generale)-Papiere. Die gehaltenen Société Générale (Societe Generale)-Aktien wären am 17.06.2026 311,24 EUR wert, da der Schlussstand 77,84 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 211,24 Prozent gleich.

Société Générale (Societe Generale) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at