Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Lukrative Société Générale (Societe Generale)-Anlage?
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21.05.2026 10:03:40
CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Société Générale (Societe Generale)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,24 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Société Générale (Societe Generale)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 381,098 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 459,60 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Anteils am 20.05.2026 auf 69,43 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 26 459,60 EUR, was einer positiven Performance von 164,60 Prozent entspricht.
Der Société Générale (Societe Generale)-Wert an der Börse wurde auf 46,79 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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