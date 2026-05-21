CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Société Générale (Societe Generale)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Société Générale (Societe Generale)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,24 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Société Générale (Societe Generale)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 381,098 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 459,60 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Anteils am 20.05.2026 auf 69,43 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 26 459,60 EUR, was einer positiven Performance von 164,60 Prozent entspricht.

Der Société Générale (Societe Generale)-Wert an der Börse wurde auf 46,79 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at