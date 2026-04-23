Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Langfristige Investition
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23.04.2026 10:03:25
CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Société Générale (Societe Generale)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,45 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Société Générale (Societe Generale)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,620 Société Générale (Societe Generale)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 280,65 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 228,07 Prozent vermehrt.
Alle Société Générale (Societe Generale)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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