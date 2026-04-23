CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Société Générale (Societe Generale) gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Société Générale (Societe Generale)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,45 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Société Générale (Societe Generale)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,620 Société Générale (Societe Generale)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 280,65 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 228,07 Prozent vermehrt.

Alle Société Générale (Societe Generale)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at