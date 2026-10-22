CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie Investoren gebracht.

Das Société Générale (Societe Generale)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,891 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 118,29 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,29 Prozent.

Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 44,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at