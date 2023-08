CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Société Générale (Societe Generale)-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 311,615 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.08.2023 7 918,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,41 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,82 Prozent verringert.

Alle Société Générale (Societe Generale)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at