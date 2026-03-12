Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Lohnende Société Générale (Societe Generale)-Investition?
|
12.03.2026 10:03:19
CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Société Générale (Societe Generale)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,69 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert, befänden sich nun 25,195 Société Générale (Societe Generale)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 713,28 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Papiers am 11.03.2026 auf 68,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,33 Prozent.
Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 44,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|Société Générale (Societe Generale)
|65,36
|-3,94%
