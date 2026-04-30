CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Société Générale (Societe Generale)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Société Générale (Societe Generale)-Anteile bei 31,19 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investierten, hätten nun 320,576 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 757,71 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 29.04.2026 auf 70,99 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127,58 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Société Générale (Societe Generale) betrug jüngst 50,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at