CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Société Générale (Societe Generale)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Société Générale (Societe Generale)-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 26,28 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert, befänden sich nun 380,590 Société Générale (Societe Generale)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 27 596,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,51 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 175,97 Prozent erhöht.

Société Générale (Societe Generale) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,59 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at